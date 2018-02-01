وزارة بوليف وقفت على أخطر الخروقات بمركز تسجيل السيارات بالخنيفرة وتتعهد باتخاذ قرارات ردعية ضد المتلاعبين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن عامل إقليم خنيفرة غير راض على ما يقع بمديرية التجهيز و مركز البيرميات ، وخاصة بعد سرقة أكثر من 50 رخصة السياقة و البطائق الرمادية من داخل الإدارة و سياسة ''ادهن السير يسير''

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصادرها أن عامل إقليم خنيفرة غير راض على ما يقع بمديرية التجهيز و مركز البيرميات ، وخاصة بعد سرقة أكثر من 50 رخصة السياقة و البطائق الرمادية من داخل الإدارة و سياسة "ادهن السير يسير" التي أصبحت شعار بعض العناصر الذين يعملون هناك وأخبار عن اقتراب عملية الغربال.

وحسب ذات المصادر فقد لجأت الإدارة المركزية بتكليف ممتحنين من خريبكة وبني ملال و تادلة بالتنقل إلى مركز خنيفرة من أجل الوقوف على الامتحانات التطبيقية بعد تراكمها لما يزيد على ثلاثة أشهر بمركز خنيفرة ، وقد تساءل الممتحنون فور وصولهم إلى مركز البيرميات بخنيفرة عن الأسباب والدوافع التي جعلت المركز مرتعا للعشوائية و حلزونية اجتياز امتحانات رخص السياقة .

كما أكدت بعض المصادر أن الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف غير راض على واقع مركز تسجيل السيارات بخنيفرة وأن عامل إقليم خنيفرة جعل المدير الإقليمي للنقل والتجهيز تحت المجهر و خاصة بعد معاناة ساكنة الجبل التي أدت الى الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها قوى المجتمع المدني أمام مديرية التجهيز استنكارا على غيابها في فك العزلة عن العالم القروي أثناء التساقطات الثلجية الأخيرة التي عرفها الإقليم وخاصة ما وقع بالطريق الرئيسية رقم 8 على مستوى تاقا يشيعان و ووان و أكلمام أزكزا أجدير .