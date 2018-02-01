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عاجل..إطلاق سراح ''مول الكانيطة'' وها شنو واقع ليه+تفاصيل جد مؤلمة

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 13:29 عاجل..إطلاق سراح مول الكانيطة وها شنو واقع ليه+تفاصيل جد مؤلمة | حوادث و حقوق
عاجل..إطلاق سراح ''مول الكانيطة'' وها شنو واقع ليه+تفاصيل جد مؤلمة
أكد والد الشاب ''مول الكانيطة'' لـ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الخميس، خبر الإفراج عن ابنه، وكشف توصله باستدعاء لحضور أولى جلسة لمحاكمته بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة الشهر المقبل.

''شوف تيفي''

أكد والد الشاب ''مول الكانيطة'' لـ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الخميس، خبر الإفراج عن ابنه، وكشف توصله باستدعاء لحضور أولى جلسة لمحاكمته بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة الشهر المقبل.

وأوضح المتحدث في اتصال له مع ''شوف تيفي''، بأن ابنه ومباشرة بعد عودته للمنزل، دخل إلى إحدى الغرف وأغلق الباب عليه، ورفض الكشف عن التفاصيل الكاملة الخاصة بقضيته.

وأضاف والد الشاب بأن هذا الأخير ''مصدوم'' وقد رفض الحديث معه، مشيرا إلى أنه يتبادل أطراف الحديث فقط مع والدته وأطفاله.

وبخصوص ما وقع بالضبط مع الشاب، كشف والده بأن ابنه، قال إن ثلاثة أشخاص، اعترضوا سبيله، وأقدموا على اغتصابه، لكنه تفاجأ بعد استعادة وعيه بوجود قنينة مشروب غازي في دبره.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مول الكانيطة القنيطرة الاغتصاب

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