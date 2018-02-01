 عـاجل:رجال الحموشي يتفاعلون بسرعة مع فيديو خطير يُوثق لاعتداءات في حق سائقي الطريق المداري بالمحمدية ﻿
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عـاجل:رجال الحموشي يتفاعلون بسرعة مع فيديو خطير يُوثق لاعتداءات في حق سائقي الطريق المداري بالمحمدية

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 13:16 عـاجل:رجال الحموشي يتفاعلون بسرعة مع فيديو خطير يُوثق لاعتداءات في حق سائقي الطريق المداري بالمحمدية | بوليتيك
عـاجل:رجال الحموشي يتفاعلون بسرعة مع فيديو خطير يُوثق لاعتداءات في حق سائقي الطريق المداري بالمحمدية
أوقفت مصالح الأمن بمدينة المحمدية، المتورط في شريط فيديو، يوثق لاعتداءات في حق سائقي الطريق المداري بالمحمدية .

شــوف تيفي:

 أوقفت مصالح الأمن بمدينة المحمدية، المتورط في شريط فيديو، يوثق لاعتداءات في حق سائقي الطريق المداري بالمحمدية .

وذكرت ولاية أمن الدار البيضاء ، في بلاغ لها ، أن مصالح الأمن بمدينة المحمدية " تفاعلت بسرعة كبيرة " مع شكاية تقدم بها سائق سيارة، أوضح فيها أنه تعرض لعملية رشق بالحجارة في ساعة متأخرة من ليلة يوم الثلاثاء المنصرم، على مستوى المنطقة الغابوية القريبة من مدخل مدينة المحمدية، وهو ما تسبب له في خسائر مادية طالت الواقي الزجاجي الأمامي للسيارة.

وتابعت ، أن فرقة الشرطة القضائية بالمحمدية، مدعومة بعناصر الأمن العمومي، باشرت عملية تمشيط واسعة في مكان الاعتداء الذي هو عبارة عن منطقة مدارية غابوية، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، البالغ من العمر 19 سنة ، والذي تم إيداعه رهن الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد خلفيات ارتكابه تلك الأفعال الإجرامية، وتشخيص مساهميه أو مشاركيه المحتملين.

وقد كشف البحث المنجز في هذه القضية، عن تورط المشتبه به في إلحاق خسائر مادية مماثلة بثلاث سيارات خاصة كانت تعبر الطريق المداري لمدينة المحمدية في ليلة الثلاثاء المنصرم.

وحسب ولاية أمن الدار البيضاء ، فإن شريط فيديو كان قد نشره أحد المشتكين على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيه بأنه سجل شكاية لدى مصالح الأمن بالمحمدية بعد تعرضه لرشق بالحجارة عند مدخل المدينة، وهو الشريط الذي تفاعلت معه مصالح الأمن بسرعة وفتحت في شأنه بحثا قضائيا، أسفر عن ضبط المتورط الرئيسي في ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب خسائر مادية ارتكاب

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