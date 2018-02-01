هام للمغاربة..وجدوا راسكم: عودة الأمطار غدا الجمعة بهذه المناطق ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الجمعة، أن يظل الطقس باردا شيئا ما بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب مع تكون صقيع.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الجمعة، أن يظل الطقس باردا شيئا ما بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب مع تكون صقيع.

وسيلاحظ كالعادة تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية، خلال الصباح والليل، بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وبالسهول الشمالية الغربية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول زخات مطرية رعدية متفرقة بجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية وبمرتفعات الأطلس الكبير والصغير.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة، من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الشمالي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و3 درجة بالمرتفعات، وما بين 2 و8 درجات بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 7 و12 درجة بالساحل المتوسطي وسواحل المحيط الأطلسي وبالسهول الشمالية الغربية وبمنطقة سوس، وما بين 12 و17 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 5 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 15 و21 درجة بالريف والمنطقة الشرقية والسايس والجنوب الشرقي وبالسهول الشمالية الغربية وشرق الأقاليم الجنوبية وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والواجهة المتوسطية وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 20 و25 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.