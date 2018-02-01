مشجعو ليفربول يعتنقون الإسلام من أجل محمد صلاح ﻿

عبر مشجعو فريق ليفربول لكرة القدم، عن رغبتهم في اعتناق الدين الإسلامي مرددين أنهم سيصبحون مسلمين لأجل نجمهم المصري محمد صلاح.

" شوف سبور"

عبر مشجعو فريق ليفربول لكرة القدم، عن رغبتهم في اعتناق الدين الإسلامي مرددين أنهم سيصبحون مسلمين لأجل نجمهم المصري محمد صلاح.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شريط فيديو لمشجعي فريق ليفيربول قائلين "محمد صلاح يسجل لي، وسيسجل لك، إذا سجل المزيد، سأصبح مسلما قريبا".

وسجل ساديو ماني ثلاثية في مباراة مثيرة أمام نادي بورتو، وأضاف محمد صلاح هدفا، بعد فاصل مهاري رائع، ليسحق ليفربول مضيفه بنتيجة 5-صفر؛ بفضل عرض هجومي ناري في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم أمس الأربعاء.