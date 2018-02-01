وزارة العدل الفرنسية تصدم المفكر الإسلامي طارق رمضان بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب ﻿

رفضت وزارة العدل الفرنسية ، امس الأربعاء ، طلب اللجوء الى المفتشية العامة للعدل، الذي تقدم به محامو ، المفكر الاسلامي طارق رمضان، الذي يوجد رهن الاعتقال عقب تقديم سيدتين شكايتين تتهمانه فيهما

شـــوف تيفي:

رفضت وزارة العدل الفرنسية ، امس الأربعاء ، طلب اللجوء الى المفتشية العامة للعدل، الذي تقدم به محامو ، المفكر الاسلامي طارق رمضان، الذي يوجد رهن الاعتقال عقب تقديم سيدتين شكايتين تتهمانه فيهما بالاغتصاب.

واوضحت الوزارة أن " معايير اللجوء الى المفتشية العامة للعدل غير متوفرة في هذه المرحلة" مشيرة إلى أن التحقيق جار بهدف جمع الأدلة التي تدينه أو تبرىء ساحته .

وكان محامو طارق رمضان قد طالبوا باللجوء إلى هذه الهيئة المكلفة بمراقبة الادارة القضائية، وذلك بعد أن سجلوا خروقات مسطرية أضرت بموكلهم.

وكان القضاء الفرنسي قد قرر في السادس من فبراير ، تمديد حبس الأكاديمي وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة أوكسفورد، على ذمة التحقيق بتهمة الاغتصاب