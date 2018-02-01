 وزارة العدل الفرنسية تصدم المفكر الإسلامي طارق رمضان بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

القس تـوتـو يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية | دولي

القس ''تـوتـو'' يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية

بالصور..هذا هو السفاح مرتكب مجزرة مدرسة ولاية فلوريدا | دولي

بالصور..هذا هو السفاح مرتكب مجزرة مدرسة ولاية فلوريدا

شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على مشعوذة قرب المحطة الطرقية بأڭادير  | حوادث و حقوق

شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على مشعوذة قرب المحطة الطرقية بأڭادير 

عـــاجل: شرملات صَحبتها بموس ديال الخضرة فدرب سلطان فكازا وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عـــاجل: شرملات صَحبتها بموس ديال الخضرة فدرب سلطان فكازا وها شنو وقع

الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص الشغل أهم أهداف النهوض بقطاع الزراعات الزيتية في المغرب | بوليتيك

الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص الشغل أهم أهداف النهوض بقطاع الزراعات

مؤثر و بالفيديو.. حط طوموبيلتو رجع لقا كاميو داخل فيها وهاشنو وقع ليه | بووز

مؤثر و بالفيديو.. حط طوموبيلتو رجع لقا كاميو داخل فيها وهاشنو وقع ليه

مثير..اتهام المخرج إدريس الروخ بالاعتداء على طبيبة بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء | ثقافة و فنون

مثير..اتهام المخرج إدريس الروخ بالاعتداء على طبيبة بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء

أحزاب التحالف الحكومي ترفض تعديل تسمية وكالة الأنباء الرسمية وحزب البام يعتزم خوض معركة سياسية في مجلس المستشارين | بوليتيك

أحزاب التحالف الحكومي ترفض تعديل تسمية وكالة الأنباء الرسمية وحزب ''البام'' يعتزم خوض معركة سياسية

فيديو .. رسالة وليد ازارو و مدرب الاهلي المصري لـلاعبي المنتخب المغربي قبل المونديال الروسي | بووز

فيديو .. رسالة وليد ازارو و مدرب الاهلي المصري لـلاعبي المنتخب المغربي قبل المونديال الروسي

العثماني بين نارين

وزارة العدل الفرنسية تصدم المفكر الإسلامي طارق رمضان بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 12:34 وزارة العدل الفرنسية تصدم المفكر الإسلامي طارق رمضان بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب | دولي
وزارة العدل الفرنسية تصدم المفكر الإسلامي طارق رمضان بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب
رفضت وزارة العدل الفرنسية ، امس الأربعاء ، طلب اللجوء الى المفتشية العامة للعدل، الذي تقدم به محامو ، المفكر الاسلامي طارق رمضان، الذي يوجد رهن الاعتقال عقب تقديم سيدتين شكايتين تتهمانه فيهما

شـــوف تيفي:

رفضت وزارة العدل الفرنسية ، امس الأربعاء ، طلب اللجوء الى المفتشية العامة للعدل، الذي تقدم به محامو ، المفكر الاسلامي طارق رمضان، الذي يوجد رهن الاعتقال عقب تقديم سيدتين شكايتين تتهمانه فيهما بالاغتصاب.

واوضحت الوزارة أن " معايير اللجوء الى المفتشية العامة للعدل غير متوفرة في هذه المرحلة" مشيرة إلى أن التحقيق جار بهدف جمع الأدلة التي تدينه أو تبرىء ساحته .

وكان محامو طارق رمضان قد طالبوا باللجوء إلى هذه الهيئة المكلفة بمراقبة الادارة القضائية، وذلك بعد أن سجلوا خروقات مسطرية أضرت بموكلهم.

وكان القضاء الفرنسي قد قرر في السادس من فبراير ، تمديد حبس الأكاديمي وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة أوكسفورد، على ذمة التحقيق بتهمة الاغتصاب

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب<رمضان طارق هيئة مكلفة.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

القس تـوتـو يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية | دولي

القس ''تـوتـو'' يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية

بالصور..هذا هو السفاح مرتكب مجزرة مدرسة ولاية فلوريدا | دولي

بالصور..هذا هو السفاح مرتكب مجزرة مدرسة ولاية فلوريدا

بالفيـــديو .. مشهد مرعب لطفل ذي عامين يسقط على قضبان المترو بإيطاليا | دولي

بالفيـــديو .. مشهد مرعب لطفل ذي عامين يسقط على قضبان المترو بإيطاليا

اكتشاف جزيرة جديدة بعد ذوبان الجليد في أرخبيل نوفايا زيمليا في المحيط المتجمد الشمالي | دولي

اكتشاف جزيرة جديدة بعد ذوبان الجليد في أرخبيل ''نوفايا زيمليا'' في المحيط المتجمد الشمالي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | العادة السرية /التغذية و مشاهدة الأفلام الإباحية..أسباب الضعف الجنسي عند الرجال | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بالفيديو | العادة السرية /التغذية و مشاهدة الأفلام الإباحية..أسباب الضعف الجنسي عند الرجال

الفنان اللبناني عامر زيان يختار المغرب لتصوير آخر فيديو كليب..كنقلب على زوجة و تكون مغربية ( فيديو+ كواليس التصوير) | خارج البلاطو

الفنان اللبناني عامر زيان يختار المغرب لتصوير آخر فيديو كليب..كنقلب على زوجة و تكون مغربية ( فيديو+ كواليس التصوير)

صديق أيمن السرحاني يكشف كل شيئ..الأغاني اللي كيغني أيمن ماشي ديالو وكولشي واضح | بــووز

صديق أيمن السرحاني يكشف كل شيئ..الأغاني اللي كيغني أيمن ماشي ديالو وكولشي واضح

بالفيديو..حزب إلياس العماري يتضامن مع الأحرار و يُطالب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل في تصريحات بنكيران المثيرة | بــووز

بالفيديو..حزب إلياس العماري يتضامن مع الأحرار و يُطالب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل في تصريحات بنكيران المثيرة

﻿

آخر المستجدات

القس تـوتـو يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية | دولي
منذ 15 دقيقة

القس ''تـوتـو'' يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية

بالصور..هذا هو السفاح مرتكب مجزرة مدرسة ولاية فلوريدا | دولي

بالصور..هذا هو السفاح مرتكب مجزرة مدرسة ولاية فلوريدا

شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على مشعوذة قرب المحطة الطرقية بأڭادير  | حوادث و حقوق

شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على مشعوذة قرب المحطة الطرقية بأڭادير 

عـــاجل: شرملات صَحبتها بموس ديال الخضرة فدرب سلطان فكازا وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عـــاجل: شرملات صَحبتها بموس ديال الخضرة فدرب سلطان فكازا وها شنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.