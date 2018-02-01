المنتخب المغربي يتراجع إلى المركز 42 عالميا في تصنيف ''الفيفا'' ﻿

تراجع المنتخب المغربي لكرة القدم بثلاثة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ''الفيفا'' إلى المركز 42 عالميا برصيد 692 نقطة، خلال تصنيف شهر فبراير الصادر اليوم الخميس.

"شوف سبور"

تراجع المنتخب المغربي لكرة القدم بثلاثة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، "الفيفا" إلى المركز 42 عالميا برصيد 692 نقطة، خلال تصنيف شهر فبراير الصادر اليوم الخميس.

و حافظ المنتخب المغربي على المركز الرابع إفريقيا، وراء تونس والسنغال والكونغو الديمقراطية، في حين تراجع منتخب مصر في تصنيف هذا الشهر بتراجعه 13 مقعدا وأصبح في المركز 43 عالميا.

وعالميا لايزال المنتخب الألماني يحتكر صدارة التصنيف العالمي بمجموع 1602 نقطة أمام منتخبات البرازيل (1484 نقطة) والبرتغال (1358 نقطة) والأرجنتين (1348 نقطة).