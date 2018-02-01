 مثيـــر.. ''حــامي الدين'' و''حسن أوريد'' يتضامنان مع المعتقل ''طارق رمضان'' الذي يواجه اتهامات الاغتصاب والتحرش ﻿
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مثيـــر.. ''حــامي الدين'' و''حسن أوريد'' يتضامنان مع المعتقل ''طارق رمضان'' الذي يواجه اتهامات الاغتصاب والتحرش

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 12:21 مثيـــر.. حــامي الدين وحسن أوريد يتضامنان مع المعتقل طارق رمضان الذي يواجه اتهامات الاغتصاب والتحرش | دولي
مثيـــر.. ''حــامي الدين'' و''حسن أوريد'' يتضامنان مع المعتقل ''طارق رمضان'' الذي يواجه اتهامات الاغتصاب والتحرش
تداولت العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدوليــة مبادرة للتضامن مع ''طارق رمضان'' وذلك من خلال تنظيم كل من جمعية المسار و جمعية الأنوار وجمعية الحضن وجمعيــة فضاء الأطر، وجمعية الرعاية، والجمعية

''شــوف تيفي''

  تداولت العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدوليــة مبادرة للتضامن مع ''طارق رمضان'' وذلك من خلال تنظيم كل من جمعية المسار و جمعية الأنوار وجمعية الحضن وجمعيــة فضاء الأطر، وجمعية الرعاية، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، تظاهرة تواصلية مفتوحة مع الجمهور للدعم المعنوي للمفكر طارق رمضان والتعريف بقضيته ومساندته في محنته .

 ومن المنتظر مشاركة كل من ''حسن أوريد'' و ''عبد العالي حامي الدين'' و''عبد اللطيف الحاتمي '' و ''جواد العراقي'' و'' عبد الرحمن الحلو'' ومفكرين آخرين وذلك يوم السبت بمسرح محمد السادس الصخور السوداء المحادي لمقر جماعة الصخور السوداء ومقر الضمان الاجتماعي بشارع محمد الخامس بالدار البيضاء .


ونشر ''حامي الدين '' صبيحة يومه الخميس تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' يوضح من خلالها علاقته بالموضوع قائلا : ''كنت قد أبديت موافقتي المبدئية على الحضور في لقاء ذي طبيعة فكرية بصفتي الأكاديمية، ولم تتم استشارتي في وضع اسمي في ملصق للإعلان عن نشاط ذي طبيعة تضامنية مع المفكر المعروف طارق رمضان''.

 وأضـــاف ''حامي الدين'' القيادي البارز بالبيجيدي في ذات التدوينة ''مع احترامي لرغبة المنظمين ولأهدافهم النبيلة فإني اعتذرت عن المشاركة في هذا اللقاء، بسبب التزامات شخصية، أما حملات الكذب والتلفيق وتركيب الدسائس فإن التاريخ كفيل بالرد عليها''.

 وجدير بالذكر فقد تم اعتقال المفكر الإسلامي البارز، طارق رمضان لاستجوابه في العاصمة الفرنسية باريس بسبب اتهامات بالاغتصاب وجهت ضده العام الماضي، وكانت امرأتان قد وجهتا اتهامات بالاغتصاب ضد رمضان العام الماضي في فرنسا، حيث شهدت البلاد روايات لا حصر لها عن حوادث التحرش الجنسي في أعقاب اتهام منتج هوليود، هارفي وينستين.

 هـــذا وفتح ممثلو الادعاء تحقيقا مبدئيا في أكتوبر الماضي، وبعد ذلك أخذ رمضان، وهو حفيد حسن البنا مؤسس جماعة ''الإخوان المسلمون''، عطلة من وظيفته كأستاذ للدراسات الإسلامية المعاصرة في جامعة ''أوكسفورد'' في بريطانيا، وتتضمن الشكوى، اتهامات بارتكاب ''جرائم اغتصاب، واعتداءات جنسية، وأعمال عنف متعددة، وتحرش، وتهديد''.

 

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شوف تيفي حامي الدين طارق رمضان المغرب حسن أوريد

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