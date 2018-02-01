مثير..شفار نتاحل صفة بوليسي في مارتيل..وها شنو وقع ليه ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، مساء أمس الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في النصب والاحتيال، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عدة

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، مساء أمس الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في النصب والاحتيال، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عدة عمليات تتعلق بالسرقة وانتحال صفة ينظمها القانون والنصب والاحتيال.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه به بأحد مقاهي مدينة مارتيل، حيث تم العثور بحوزته على مبلغ مالي وجهازين للاتصال اللاسلكي، كان يستخدمهما في انتحال صفات و ألقاب رسمية لتضليل الضحايا.

وأضاف البلاغ أن الأسلوب الإجرامي الذي يعتمده المشتبه به للإيقاع بضحاياه، يتحدد في استهداف المستخدمات في عيادات طبية ومدارس خاصة، حيث ينتحل صفة موظف مكلف بتطبيق القانون، من بينها صفة موظف أمن، وذلك لتضليلهن والاستحواذ على هواتفهن المحمولة وكذا مبالغ مالية.

وأشارت المديرية العامة إلى أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة كشفت أن المشتبه به مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب 12 مذكرة بحث، لتورطه في ارتكاب قضايا إجرامية مماثلة في عدة مدن مغربية، من بينها خمس تم اقترافها بمدينة تطوان.

كما ذكر البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المعني بالأمر.