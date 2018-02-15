 بالصور.. أرباب الطاكسيات يحتجون أمام قيادة مولاي بوسلهام ضواحي القنيطرة ﻿
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بالصور.. أرباب الطاكسيات يحتجون أمام قيادة مولاي بوسلهام ضواحي القنيطرة

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 12:10 بالصور.. أرباب الطاكسيات يحتجون أمام قيادة مولاي بوسلهام ضواحي القنيطرة | مجتمع
بالصور.. أرباب الطاكسيات يحتجون أمام قيادة مولاي بوسلهام ضواحي القنيطرة
يقوم الآن أرباب ''الطاكسيات'' بمنطقة مولاي بوسلهام بإضراب أمام القيادة بنفس المنطقة.

شوف تيفي

يقوم الآن أرباب "الطاكسيات" بمنطقة مولاي بوسلهام بإضراب أمام القيادة بنفس المنطقة.

وعلمت قناة "شوف تيفي" من بعض مصادرها" أن أرباب "الطاكسيات" بمولاي بوسلهام يحتجون الآن أمام القيادة على المشاكل التي يعرفها مدخل السوق الأسبوعي "الدلالحة" و الذي يعاني من عدم التنظيم بتواجد الباعة المتجولين وسط الطريق العام معرقلين حركة السير و يمنعون مرور سيارات الأجرة للوصول إلى المحطة لنقل الركاب.

ويشار إلى أن منطقة "مولاي بوسلهام" و بالرغم من أنها منطقة سياحية إلا أنها تعاني من عدة مشاكل على مستوى التسيير الجماعي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الطاكسيات قيادة مولاي بوسلهام

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