 المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2018..وضع جدول تعديلي نهائي رهن إشارة العموم من 15 إلى 22 فبراير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

القس تـوتـو يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية | دولي

القس ''تـوتـو'' يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية

بالصور..هذا هو السفاح مرتكب مجزرة مدرسة ولاية فلوريدا | دولي

بالصور..هذا هو السفاح مرتكب مجزرة مدرسة ولاية فلوريدا

شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على مشعوذة قرب المحطة الطرقية بأڭادير  | حوادث و حقوق

شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على مشعوذة قرب المحطة الطرقية بأڭادير 

عـــاجل: شرملات صَحبتها بموس ديال الخضرة فدرب سلطان فكازا وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عـــاجل: شرملات صَحبتها بموس ديال الخضرة فدرب سلطان فكازا وها شنو وقع

الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص الشغل أهم أهداف النهوض بقطاع الزراعات الزيتية في المغرب | بوليتيك

الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص الشغل أهم أهداف النهوض بقطاع الزراعات

مؤثر و بالفيديو.. حط طوموبيلتو رجع لقا كاميو داخل فيها وهاشنو وقع ليه | بووز

مؤثر و بالفيديو.. حط طوموبيلتو رجع لقا كاميو داخل فيها وهاشنو وقع ليه

مثير..اتهام المخرج إدريس الروخ بالاعتداء على طبيبة بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء | ثقافة و فنون

مثير..اتهام المخرج إدريس الروخ بالاعتداء على طبيبة بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء

أحزاب التحالف الحكومي ترفض تعديل تسمية وكالة الأنباء الرسمية وحزب البام يعتزم خوض معركة سياسية في مجلس المستشارين | بوليتيك

أحزاب التحالف الحكومي ترفض تعديل تسمية وكالة الأنباء الرسمية وحزب ''البام'' يعتزم خوض معركة سياسية

فيديو .. رسالة وليد ازارو و مدرب الاهلي المصري لـلاعبي المنتخب المغربي قبل المونديال الروسي | بووز

فيديو .. رسالة وليد ازارو و مدرب الاهلي المصري لـلاعبي المنتخب المغربي قبل المونديال الروسي

العثماني بين نارين

المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2018..وضع جدول تعديلي نهائي رهن إشارة العموم من 15 إلى 22 فبراير

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 11:59 المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2018..وضع جدول تعديلي نهائي رهن إشارة العموم من 15 إلى 22 فبراير | بوليتيك
المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2018..وضع جدول تعديلي نهائي رهن إشارة العموم من 15 إلى 22 فبراير
في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2018، قامت اللجان الإدارية برئاسة القضاة بتضمين قراراتها في جداول تعديلية نهائية تم إيداعها، في كل جماعة ومقاطعة، بمكاتب السلطات

 "شوف تيفي"+"و م ع"

 في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2018، قامت اللجان الإدارية برئاسة القضاة بتضمين قراراتها في جداول تعديلية نهائية تم إيداعها، في كل جماعة ومقاطعة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وبمصالح الجماعات أو المقاطعات، رهن إشارة العموم، طيلة ثمانية أيام ،من 15 إلى غاية 22 فبراير الجاري.

 وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، حول إيداع الجداول التعديلية النهائية بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، أنه يمكن لكل من يعنيهم الأمر الاطلاع على الجداول المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية، كما يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على البيانات الخاصة به خلال نفس الأجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة" www.listeselectorales.ma "، موضحا أن اللجان المذكورة عقدت اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير 2018 خصصتها لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها.

 وأبرز البلاغ أنه يحق لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب قيده أو يعتبر أن اللجنة المعنية شطبت بكيفية غير قانونية اسمه من اللائحة الانتخابية العامة أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية يوم 2 مارس 2018.

 وخلص المصدر ذاته الى أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 31 مارس 2018.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وزارة الداخلية اللوائح المحكمة الانتخابات العامة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص الشغل أهم أهداف النهوض بقطاع الزراعات الزيتية في المغرب | بوليتيك

الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص الشغل أهم أهداف النهوض بقطاع الزراعات الزيتية في المغرب

أحزاب التحالف الحكومي ترفض تعديل تسمية وكالة الأنباء الرسمية وحزب البام يعتزم خوض معركة سياسية في مجلس المستشارين | بوليتيك

أحزاب التحالف الحكومي ترفض تعديل تسمية وكالة الأنباء الرسمية وحزب ''البام'' يعتزم خوض معركة سياسية في مجلس المستشارين

محمد ولد الرشيد يجتمع بالشبيبة الاستقلالية للمساهمة في استعادة الحزب لموقعه الريادي في المشهد السياسي الوطني والانتخابي | بوليتيك

''محمد ولد الرشيد'' يجتمع بالشبيبة الاستقلالية للمساهمة في استعادة الحزب لموقعه الريادي في المشهد السياسي الوطني والانتخابي

عــاجل: الملك محمد السادس يُتابع ملف ترشيح المغرب لكأس العالم 2026 | بوليتيك

عــاجل: '' الملك محمد السادس يُتابع ملف ترشيح المغرب لكأس العالم 2026''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | العادة السرية /التغذية و مشاهدة الأفلام الإباحية..أسباب الضعف الجنسي عند الرجال | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بالفيديو | العادة السرية /التغذية و مشاهدة الأفلام الإباحية..أسباب الضعف الجنسي عند الرجال

الفنان اللبناني عامر زيان يختار المغرب لتصوير آخر فيديو كليب..كنقلب على زوجة و تكون مغربية ( فيديو+ كواليس التصوير) | خارج البلاطو

الفنان اللبناني عامر زيان يختار المغرب لتصوير آخر فيديو كليب..كنقلب على زوجة و تكون مغربية ( فيديو+ كواليس التصوير)

صديق أيمن السرحاني يكشف كل شيئ..الأغاني اللي كيغني أيمن ماشي ديالو وكولشي واضح | بــووز

صديق أيمن السرحاني يكشف كل شيئ..الأغاني اللي كيغني أيمن ماشي ديالو وكولشي واضح

بالفيديو..حزب إلياس العماري يتضامن مع الأحرار و يُطالب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل في تصريحات بنكيران المثيرة | بــووز

بالفيديو..حزب إلياس العماري يتضامن مع الأحرار و يُطالب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل في تصريحات بنكيران المثيرة

﻿

آخر المستجدات

القس تـوتـو يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية | دولي
منذ 10 دقائق

القس ''تـوتـو'' يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية

بالصور..هذا هو السفاح مرتكب مجزرة مدرسة ولاية فلوريدا | دولي

بالصور..هذا هو السفاح مرتكب مجزرة مدرسة ولاية فلوريدا

شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على مشعوذة قرب المحطة الطرقية بأڭادير  | حوادث و حقوق

شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على مشعوذة قرب المحطة الطرقية بأڭادير 

عـــاجل: شرملات صَحبتها بموس ديال الخضرة فدرب سلطان فكازا وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عـــاجل: شرملات صَحبتها بموس ديال الخضرة فدرب سلطان فكازا وها شنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.