حصري: تطورات مثيرة في قضية روسي والنيبت ﻿

لازالت قضية جمعية اللاعبين الدوليين السابقين، التي كانت ''شوف تيفي'' سباقة لإثارثها، تشهد تطورات مثيرة.

شـــوف تيفي:

لازالت قضية جمعية اللاعبين الدوليين السابقين، التي كانت "شوف تيفي" سباقة لإثارثها، تشهد تطورات مثيرة.

وكشف روسي في تصريح حصري لـ"شوف تيفي" أن الوزارة والجامعة لم يردا على المراسلة الإستفسارية التي بعثها عن طريق محاميته، مبرزا في السياق نفسه أن هذا المستجد دفع بالمحامية إلى مباشرة اجراءات الدعوى القضائية.

وقال روسي:" أنا لا أخاف أحد..نحن في دولة الحق والقانون، من غير المعقول أن أسكت عن الاختلاسات ..هناك مجموعة من الأسماء متورطة من بينها لاعبين دوليين ورؤساء فرق من بينهم رئيس سابق لفريق بيضاوي كبير تم طرده من الجامعة".

وختم روسي حديثه قائلا:" كنتسنا المحامية تسالي الإجراءات القانونية وغادي نفركع هاد الرمانة بالحجج والدلائل..أنا مبقيتش باغي الكرة كرهتها بغيت غير نفضح الفساد.