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''باطمان'' شدوه البوليس بعد مباراة الرجاء البيضاوي وهاشنو دار

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 11:41 باطمان شدوه البوليس بعد مباراة الرجاء البيضاوي وهاشنو دار | حوادث و حقوق
''باطمان'' شدوه البوليس بعد مباراة الرجاء البيضاوي وهاشنو دار
علمت ''شوف تيفي'' أن السلطات الأمنية ألقت ليلة أمس الأربعاء القبض على مشجع الرجاء المعروف ب ''باطمان'' خلال مباراة كرة القدم بين الرجاء البيضاوي والفريق الخريبكي التي شهدها مركب محمد الخامس.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن السلطات الأمنية ألقت ليلة أمس الأربعاء القبض على مشجع الرجاء المعروف ب ''باطمان'' خلال مباراة كرة القدم بين الرجاء البيضاوي والفريق الخريبكي التي شهدها مركب محمد الخامس.

وعلمت قناة ''شوف تيفي'' من مصدر أمني أن السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء قد ألقت القبض على الرجاوي ''باطمان'' داخل المركب الرياضي ''محمد الخامس'' بالدار البيضاء خلال المباراة التي جمعت بين فريق الرجاء البيضاوي و الفريق الخريبكي حيث قام بالقفز كعادته في كل المباريات من مكان عال ليقع بالقرب من مسؤول أمني الشيء الذي استدعى تدخل رجال الشرطة الذين قاموا بنقله لمخفر الشرطة ووضعه تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب القبض باطمان مباراة الرجاء البيضاوي

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