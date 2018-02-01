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فـــضيحة جنســية تهـــز البيت الأبيض

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 11:31 فـــضيحة جنســية تهـــز البيت الأبيض | دولي
فـــضيحة جنســية تهـــز البيت الأبيض
أعلن المحامي الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، أنه دفع 130 ألف دولار من أمواله الخاصة، إلى ممثلة إباحية قالت إنها أقامت علاقة مع قطب العلاقات في 2006، وذلك في بيان إلى صحيفة ''نيويورك تايمز''.

"شـوف تيفي"

 أعلن المحامي الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، أنه دفع 130 ألف دولار من أمواله الخاصة، إلى ممثلة إباحية قالت إنها أقامت علاقة مع قطب العلاقات في 2006، وذلك في بيان إلى صحيفة "نيويورك تايمز".

وفي ذات السياق أوضح مايكل كوهين، أن ترامب لم يسدد له المبلغ الذي دفع إلى ستيفاني كليفورد المعروفة بستورمي دانيالز، مضيفا أن عملية الدفع كانت قانونية لكنه لم يعط تفاصيل حول أسبابها بحسب الصحيفة.

وتابع مايكل كوهين في ذات الوقت أن "مؤسسة ترامب أو حملة ترامب لا علاقة لهما بالصفقة مع كليفورد وأيا منهما لم تسدد لي المبلغ بشكل مباشر أو غير مباشر"، مضيفا أن "عملية الدفع كانت قانونية ولم تكن مساهمة إلى الحملة أو تكاليف ضمن الحملة".

هـــذا وكانت وسائل إعلام أمريكية أوردت أن عملية الدفع تمت قبل شهر على الانتخابات الرئاسية في نونبر 2016 لإبقاء العلاقة سرا.

وكان ترامب مواطنا عاديا في العام 2006، عندما أقام علاقة جنسية على ما يبدو مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز. لكنه كان متزوجا ولم يكن قد مضى أربعة أشهر على ولادة ابنه.

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