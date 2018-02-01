فضيحة..البوليس داهم شقة في أحفير ولقاو فتيات ورجال متلبسين بالفساد والدعارة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية، بمفوضية الأمن بأحفير أمس الأربعاء، من توقيف 6 أشخاص بينهم 3 فتيات داخل إحدى الشقق المفروشة المتواجدة بتجزئة النصر وهم في حالة تلبس بممارسة الدعارة والتعاطي للخمور.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية، بمفوضية الأمن بأحفير أمس الأربعاء، من توقيف 6 أشخاص بينهم 3 فتيات داخل إحدى الشقق المفروشة المتواجدة بتجزئة النصر وهم في حالة تلبس بممارسة الدعارة والتعاطي للخمور.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية، توصلت بشكاية من زوجة أحد الموقوفين، لتداهم الشقة، ما مكنها من إيقاف 3 فتيات و 3 رجال.

وأضاف المصدر ذاته بأن عملية التفتيش داخل الشقة، مكنت من حجز قنينات كحول وعوازل طبية، مشيرا إلى أن جميع الموقوفين تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.