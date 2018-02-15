 مثير بالفيديو والصور.. الفنان والمخرج ادريس الروخ يتعرض لاعتداء خطير وسط مستشفى الصوفي بالبيضاء ﻿
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مثير بالفيديو والصور.. الفنان والمخرج ادريس الروخ يتعرض لاعتداء خطير وسط مستشفى الصوفي بالبيضاء

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 10:59 مثير بالفيديو والصور.. الفنان والمخرج ادريس الروخ يتعرض لاعتداء خطير وسط مستشفى الصوفي بالبيضاء | ثقافة و فنون
مثير بالفيديو والصور.. الفنان والمخرج ادريس الروخ يتعرض لاعتداء خطير وسط مستشفى الصوفي بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان والمخرج المغربي إدريس الروخ، دخل في نقاش حاد، خلال الأسبوع الجاري، مع أحد الأطر الطبية العاملة بمستشفى مولاي يوسف ''الصوفي'' بالبيضاء، خلال قيامه بالتصوير داخل

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنان والمخرج المغربي إدريس الروخ، دخل في نقاش حاد، خلال الأسبوع الجاري، مع أحد الأطر الطبية العاملة بمستشفى مولاي يوسف "الصوفي" بالبيضاء، خلال قيامه بالتصوير داخل المستشفى.

وربطت "شوف تيفي" الاتصال بالمخرج إدريس الروخ، الذي رفض التعليق والكشف عن المعطيات الخاصة بالواقعة، واكتفى بالإشارة إلى أنه وضع توضيحا عبر صفحته بالفيسبوك.

ونشر إدريس الروخ على حسابه بالفيسبوك، تدوينة طويلة، أوضح من خلالها ما وقع له داخل مستشفى مولاي يوسف، حيث أكد تعرضه للسب والقذف من طرف أحد الأشخاص العاملين بالمستشفى المذكور.

ونشر الروخ كذلك نسخة من الترخيص الذي منحته له وزارة الصحة، والذي يمكنه من التصوير داخل المستشفى، بالإضافة إلى مجموعة من الفيديوهات التي ظهر في إحداها الفنان سعيد باي وهو يكشف عن قيام شخص عامل بالمستشفى وهو يهينهم ويمنعهم من التصوير.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المستشفى مولاي يوسف التدوينة وزارة الصحة إدريس الروخ

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