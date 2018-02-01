جامعة لقجع تصدر عقوبات جديدة في حق مجموعة من المسؤولين ﻿

أصدرت يوم أمس لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عدة قرارات من بينها منع منير غانم وعادل حزيران عن نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي من مزاولة أي نشاط له علاقة

"شوف سبور"

أصدرت يوم أمس لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عدة قرارات من بينها منع منير غانم وعادل حزيران عن نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي من مزاولة أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 10.000 درهم، وذلك لقيام المعنيين بالأمر بأخذ صور لمكاتب العصبة الوطنية لكرة القدم هواة ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشهير والمس بسمعة العصبة.

كما تم توقيف كل من يونس نعومي الوسيط الرياضي عن مزاولة أي نشاط رياضي أو مرتبط به لمدة سنة نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 10.000 درهم، لقيامه بتقديم وثائق غير صحيحة أمام الغرفة الوطنية لفض النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، و توقيف نبيل كوعلاص، لاعب سابق لنادي أولمبيك الدشيرة لأربع مباريات نافذة، لإدلائه بتصريحات صحافية في حق عضو جامعي ولجنة قضائية لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

بالإضافة إلى حفظ القضية التي رفعها رئيس نادي الاتحاد الزموري الخميسات -فرع كرة القدم ضد السيد يوسف فرتوت .