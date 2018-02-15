مثيـر..كتاب جديد يحتوي على فتوى'' كل الآلات الموسيقية حلال زلال ومستحبة في كل المناسبات'' يـثير جدلا واسعــا بالمغرب ﻿

بعدما أثار ضجة كبيرة بين علماء المسلمين ورجال الفكر، ولا سيما في المجتمع المغربي حول ''زواج المتعة'' وأكد أكثر من مرة أن رجال السنة أجمعوا على أن زواج المتعة ''حلال طيب '' وهو الحل لمشاكل الفساد

''شوف تيفي''

بعدما أثار ضجة كبيرة بين علماء المسلمين ورجال الفكر، ولا سيما في المجتمع المغربي حول ''زواج المتعة'' وأكد أكثر من مرة أن رجال السنة أجمعوا على أن زواج المتعة ''حلال طيب '' وهو الحل لمشاكل الفساد المنتشرة في المغرب ، عاد '' محمد ابن الأزرق الأنجري الطنجي'' من جديد ليصدر كتابا تحت عنوان ''الموسيقى والغناء'' في الشريعة الإسلامية.

الكتاب الجديد ''الموسيقى والغناء'' الذي صدر عن دار رؤية للنشر والتوزيع أثــار ضجة كبيـــرة بين رجالات الفكر والدين وكل الوافدين على معرض الكتاب خلال الأيام الأخيرة ، حيث سبق وكان بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والآن موجود بمعرض الدار البيضاء .

هـــذا وقد سبق وأشـار الأنجري في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' ، مؤكــدا أنه حاول أن يتعالى على المذهبية ليعانق رحابة الشريعة السمحة.. وأوضح أنه قد كان الإفراغ من مؤلفه الجديد ''الموسيقى والغناء'' قبل سنة 2002؛ ثم تمت مراجعته بين الفينة والأخرى إلى أن تم الاتفاق مع دار رؤية على طبعه ، مبرزا أن خلاصته: ''كل الآلات الموسيقية حلال زلال''.

مختتــما أن الغناء مستحب في بعض المناسبات، ومباح في سائرها ما لم يكن كلامه خبيثا، فالحكم حينها على الكلام لا على الألحان والعزف.