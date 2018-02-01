رونار يتخذ خطوة جديدة لاستدعاء لاعبي الدوري الخليجي للمونديال ﻿

كلف الناخب الوطني هيرفي رونار مدربين من طاقمه بإعداد تقرير عن المحترفين المغاربة الممارسين بالخليج العربي لرغبته في الوقوف على مؤهلاتهم قبل موعد المباراتين الوديتين أمام صربيا وأوزبكستان في مارس

شوف سبور

كلف الناخب الوطني هيرفي رونار مدربين من طاقمه بإعداد تقرير عن المحترفين المغاربة الممارسين بالخليج العربي لرغبته في الوقوف على مؤهلاتهم قبل موعد المباراتين الوديتين أمام صربيا وأوزبكستان في مارس المقبل.

وحسب ما جاء في يومية الصباح في عددها ليومه الخميس، فإن رونار حدد أسماء طلب متابعتها قبل الكشف عن اللائحة الأولية في بداية مارس المقبل منها على الخصوص محمد فوزير، لاعب النصر السعودي، أشرف المنتقل حديثا للهلال السعودي ومراد باتنا مهاجم الوحدة الإماراتي.

تجدر الإشارة، إلى أن قرعة كأس العالم أوقعت المغرب مع كل من إيران، البرتغال، إسبانيا.