مثير وبالصور..بارون مخدرات هرب من إسبانيا للمغرب بالجيتسكي ﻿

تمكن بارون مخدرات شهير يدعى ''سامويل كرسيبو'' من الفرار بطريقة هوليودية من أحد مستشفيات مدينة لالينيا دي كونسيبسيون جنوب إسبانيا نحو المغرب ، بداية شهر فبراير الجاري.

"شوف تيفي"

تمكن بارون مخدرات شهير يدعى "سامويل كرسيبو" من الفرار بطريقة هوليودية من أحد مستشفيات مدينة لالينيا دي كونسيبسيون جنوب إسبانيا نحو المغرب ، بداية شهر فبراير الجاري.

ووفق صحيفة " إلموندو " الإسبانية ، فقد وصل بارون المخدرات الإسباني الملقب بـ "Samuelito" إلى المركب السياحي مارينا سمير، المتواجد بين مدينتي المضيق و الفنيدق ، وذلك بعد أن قاما مقنعان بالهجوم على قاعة المستعجلات بمستشفى مدينة لالينيا ، حيث تم تهريبه إلى المغرب عبر دراجة مائية جيتسكي.

وأكد الموقع الإسباني بأن بارون المخدرات من المحتمل أن يكون قد ولج إلى المصحات الخاصة بمدينة تطوان لتلقي الإسعافات الضرورية.

وعلاقة بالموضوع، فقد نفى مصدر ليومية الأحداث المغربية ما تداولته وسائل إعلام إسبانية بخصوص دخول بارون مخدرات إسباني إلى التراب المغربي عبر البحر بواسطة جيتسكي واستقراره بفيلا شاطئية بضواحي الفنيدق، كما نفى المصدر ذاته أن تكون أي مصحة خاصة قد استقبلت خلال الأيام الأخيرة، أي مشتبه به للعلاج من بقايا أو إصابات بالرصاص.