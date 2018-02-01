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رئيس مجلس المستشارين: '' لم يعد لأي وزير أو عضو في الحكومة أن يعطي وعدا أو التزاما دون الوفاء به''

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 09:31 رئيس مجلس المستشارين: لم يعد لأي وزير أو عضو في الحكومة أن يعطي وعدا أو التزاما دون الوفاء به | بوليتيك
رئيس مجلس المستشارين: '' لم يعد لأي وزير أو عضو في الحكومة أن يعطي وعدا أو التزاما دون الوفاء به''
أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش أمس الأربعاء، اختتام مجلس المستشارين اليوم دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2017 ـ 2018 والتي تميزت بتسجيل حصيلة هامة على صعيد مختلف واجهات العمل البرلماني، وذلك طبقا

''شوف تيفي''

أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش أمس الأربعاء، اختتام مجلس المستشارين اليوم دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2017 ـ 2018 والتي تميزت بتسجيل حصيلة هامة على صعيد مختلف واجهات العمل البرلماني، وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور ومقتضيات المادة السادسة من النظام الداخلي .

وقال بن شماش ''نسجل ونطلق آلية للتتبع ولم يعد لأي وزير أو عضو في الحكومة أن يعطي وعدا أو التزاما دون الوفاء به ''،مضيفا بأن المجلس وافق على 26 نصا تشريعيا، موزعة على 25 مشروع قانون ومقترح قانون واحد ،بالإضافة إلى المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين ذات صبغة مالية، يأتي في مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2018، ومشروع القانون الرامي إلى إلغاء الزيادات والغرامات المتعلقة بالحقوق المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، ومشروع قانون تصفية ميزانية السنة المالية 2014.

وأضاف رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش بأن الحصيلة سجلت الموافقة على نصوص تتعلق باستكمال البناء المؤسساتي بعد التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وبإعادة تنظيم كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووكالة المغرب العربي للأنباء، وبمراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

أما على مستوى الاتفاقيات الدولية يضيف بن شماش، فقد تميزت الحصيلة بالمصادقة على 12 مشروع قانون يوافق بموجبها على مجموعة من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة المغربية، منها ما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع عدة دول شقيقة وصديقة همت أساسا الفضائين العربي والأوروبي، ومنها ما يدخل في إطار العلاقات متعددة الأطراف، همت إفريقيا بالخصوص عبر وضع النظام الأساسي وإنشاء المقر الاجتماعي لصندوق ''إفريقيا 50''.

 

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