مؤلم..الشوفو ينهي حياة شاب في عمر الزهور بالدريوش ﻿

فارق شاب الحياة مساء أمس الأربعاء، بدوار أيت عزة جماعة تمسمان بإقليم الدريوش مصرعه اختناقا بسبب تسرب غاز البوتان.

"شوف تيفي"

فارق شاب الحياة مساء أمس الأربعاء، بدوار أيت عزة جماعة تمسمان بإقليم الدريوش مصرعه اختناقا بسبب تسرب غاز البوتان.

وحسب مصادر مطلعة لـ "شوف تيفي" فقد تم العثور على الهالك البالغ من العمر قيد حياته 19 سنة في حالة اختناق بسبب استنشاقه لغاز البوتان خلال استحمامه، ليتم نقله على وجه السرعة وهو في غيبوبة إلى المركز الصحي بودينار على متن سيارة إسعاف .

وأكدت المصادر ذاتها إلى أن الشاب تلقى العلاج إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ليتم إيداع جثته في مستودع الأموات بالناظور قبل إخضاعها للتشريح الطبيب الشرعي.