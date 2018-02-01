 عاجل...إيقاف 3 عناصر خطيرين موالين لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية بمجموعة من المدن المغربية وأحد الموقوفين عندو علاقة بالبوليساريو ﻿
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عاجل...إيقاف 3 عناصر خطيرين موالين لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية بمجموعة من المدن المغربية وأحد الموقوفين عندو علاقة بالبوليساريو

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 08:57 عاجل...إيقاف 3 عناصر خطيرين موالين لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية بمجموعة من المدن المغربية وأحد الموقوفين عندو علاقة بالبوليساريو | حوادث و حقوق
عاجل...إيقاف 3 عناصر خطيرين موالين لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية بمجموعة من المدن المغربية وأحد الموقوفين عندو علاقة بالبوليساريو
أعلنت وزارة الداخلية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،تمكن ،اليوم الخميس، في إطار الجهود المبذولة لرصد العناصر المتشددة والحاملة لمشاريع إرهابية

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة الداخلية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،تمكن ،اليوم الخميس، في إطار الجهود المبذولة لرصد العناصر المتشددة والحاملة لمشاريع إرهابية بالمملكة، من إيقاف 3 عناصر خطيرة موالية لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة، ينشطون بكل من العيون وسلا ومراكش. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن التتبع أظهر أن المشتبه بهم الذين بايعوا الخليفة المزعوم ل"داعش"، انخرطوا في التحريض على القتل تنفيذا للنهج الدموي لهذا التنظيم الإرهابي، بالموازاة مع سعيهم لاكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة.

كما تفيد الأبحاث الأولية ، يضيف البلاغ، أن أحد هذه العناصر الذي سبق له أن التحق بمخيمات انفصاليي "البوليساريو" بتندوف، كان في طور الإعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة تنفيذا لأجندة "داعش".

وأبرز المصدر ذاته، أن عملية التفتيش قد أسفرت عن حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، بالإضافة إلى "بطاقة تعريف" مسلمة لأحد المشتبه بهم من طرف "الجمهورية الوهمية" وكذا بذلة عسكرية لما يسمى ب"البوليساريو" وراية ترمز إلى هذا "الكيان الوهمي". وسيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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