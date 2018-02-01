هذا مصير ''الكوخو'' أحد أهم مروجي المخدرات بتطوان ﻿

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، بداية الأسبوع الجاري، من توقيف المدعو'' الكوخو ''، البالغ من العمر 53 سنة، وهو من أصحاب السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، بداية الأسبوع الجاري، من توقيف المدعو'' الكوخو ''، البالغ من العمر 53 سنة، وهو من أصحاب السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فقد جاء توقيف المشتبه به بعدما كان يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث من أجل الاتجار في المخدرات، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز أكثر من 200 قسيمة من مخدر الشيرا مغلفة ومعدة للبيع، وهواتف محمولة ومبلغ مالي متحصل من ترويج المخدرات، كما تم توقيف ابنه البالغ من العمر 28 سنة، بعدما تبين أنه يشكل بدوره موضوع مذكرة بحث من أجل الاتجار في مخدر الشيرا.

وأكد المصدر ذاته وضع المشتبه بهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما بتعليمات من النيابة العامة المختصة.