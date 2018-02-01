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العدوي تحقق في صفقات الداخلية مع شركات مشبوهة

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 05:00 العدوي تحقق في صفقات الداخلية مع شركات مشبوهة | بوليتيك
العدوي تحقق في صفقات الداخلية مع شركات مشبوهة
راسلت زينب العدوي الوالي المفتش العام للداخلية، عددا من المصالح المركزية للوزارة، مطالبة إياها بموافاتها بملفات صفقات تمت مع شركات مشتبه في اشتغالها ضمن شبكة تتاجر في الفواتير المزورة، وتورط

''شوف تيفي''

راسلت زينب العدوي الوالي المفتش العام للداخلية، عددا من المصالح المركزية للوزارة، مطالبة إياها بموافاتها بملفات صفقات تمت مع شركات مشتبه في اشتغالها ضمن شبكة تتاجر في الفواتير المزورة، وتورط مسؤولين كبارا سابقين وحاليين في صفقات وأوراش لا وجود لها وعقود كراء وهمية بمليارات الدراهم.

 وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فإن معلومات توصلت بها تشير إلى أن إخباريات للداخلية، تفيد بتوصل شركات مشبوهة بتحويلات دورية من وزارة الداخلية تجاوزت في مجموعها عتبة 80 مليار سنتيم، في حين لا يوجد أثر لذلك على بياناتها الضريبية، إذ صرحت بأن معاملاتها وتعاملاتها الضريبية السنوية بين 0 و500 درهم، مما يعني أنها تهربت من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة التي تتجاوز لوحدها 11 مليار سنتيم.

 وأكد مصدر مطلع لليومية أن المتورطين في الصفقات شخصيات معروفة، من بينهم برلماني سابق، تحاصره تلاعبات في التسيير المالي، على اعتبار أن التحويلات المسجلة في حسابات شركاته لا تتضمن إلا مداخيل بمليارات الدراهم مسجلة في الحسابات البنكية على أنها من مصلحة مركزية للداخلية بحي السويسي، يتم سحبها نقدا ساعات قليلة بعد ذلك، في خرق سافر للمقتضيات الجاري بها العمل في التعاون بين البنوك والشركات.

 وينتظر أن تسقط تحقيقات العدوي أسماء من الوزن الثقيل في الداخلية، إثر خروقات خطيرة لقانون الصفقات، الذي يفرض إنجاز الصفقات المماثلة بناء على طلب عروض بالانتقاء المسبق بضرورة أن تكون الأعمال موضوع الصفقة معقدة أو ذات طبيعة خاصة، وأن يتم انتقاء مسبق للمتنافسين في مرحلة أولى قبل دعوة المقبولين منهم إلى إيداع عروض في مرحلة ثانية، في حين تبين أن الصفقات المشبوهة تمت بذريعة إنجاز مشاريع بناء للإدارات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا توجد أوراشها إلا في أوراق شركات أنشئت خصيصا لذلك.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزارة الداخلية زينب العدوي الصفقات الشركات

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