 حصري..سيدة تتهم بوليسي بالاعتداء عليها بسيدي سليمان وبتهديدها بنشر صورها المفبركة والفاضحة ﻿
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حصري..سيدة تتهم بوليسي بالاعتداء عليها بسيدي سليمان وبتهديدها بنشر صورها المفبركة والفاضحة | مجتمع

حصري..سيدة تتهم بوليسي بالاعتداء عليها بسيدي سليمان وبتهديدها بنشر صورها المفبركة والفاضحة

العثماني بين نارين

حصري..سيدة تتهم بوليسي بالاعتداء عليها بسيدي سليمان وبتهديدها بنشر صورها المفبركة والفاضحة

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 03:38 حصري..سيدة تتهم بوليسي بالاعتداء عليها بسيدي سليمان وبتهديدها بنشر صورها المفبركة والفاضحة | مجتمع
حصري..سيدة تتهم بوليسي بالاعتداء عليها بسيدي سليمان وبتهديدها بنشر صورها المفبركة والفاضحة
توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، بشكاية مقدمة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، لصاحبتها ''حنان.أ''، تتهم من خلالها جارها مفتش الشرطة ''ر.ل'' بالضرب والجرح والتهديد.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، بشكاية مقدمة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، لصاحبتها ''حنان.أ''، تتهم من خلالها جارها مفتش الشرطة ''ر.ل'' بالضرب والجرح والتهديد.

وأوضحت المشتكية في شكايتها بأن مفتش شرطة يكتري الطابق السفلي لمنزلها، يستغل منصبه، حيث أقدم في العديد من المرات بالاعتداء عليها جسديا ولفظيا رفقة زوجته وابنه.

وأوضحت المشتكية حسب ما جاء في الشكاية بأن مفتش الشرطة، سحبها بالقوة في إحدى المرات على متن سيارة مصلحة الشرطة واتجه بها إلى مقر المفوضية بسيدي يحيى الغرب، وهددها بفبركة صور فاضحة لها ونشرها للعموم.

وأشارت كذلك المشتكية أن آخر اعتداء عليها من طرف مفتش الشرطة وزوجته وابنه، كان خلال قيامها بتركيب مصابيح في درج المنزل.

والتمست المشتكية بإحالة شكايتها على الضابطة القضائية بسيدي يحيى الغرب من أجل البحث مع جميع المشتكى بهم.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سيدي سليمان الشرطة مفتش

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