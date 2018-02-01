صادم..تطورات جديدة بخصوص حادثة الحفر على كنز بالبيضاء والتي خلفت مصرع عامل بناء ﻿

في جديد حادثة كنز سالمية 2 بالبيضاء والتي راح ضحيتها عامل بناء، علمت ''شوف تيفي'' أن أشغال الحفر بالمنزل، انطلقت قبل شهرين والسلطات كانت على علم بالموضوع إلا أنها لم تتحرك ما خلف مصرع العامل.

''شوف تيفي''

في جديد حادثة كنز سالمية 2 بالبيضاء والتي راح ضحيتها عامل بناء، علمت ''شوف تيفي'' أن أشغال الحفر بالمنزل، انطلقت قبل شهرين والسلطات كانت على علم بالموضوع إلا أنها لم تتحرك ما خلف مصرع العامل.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن النياية العامة أمرت بفتح تحقيق في الموضوع مع عون السلطة المكلف بتبليغ الجهات المعنية، وأيضا قائد الملحقة الإدارية بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع صاحب المنزل والذي يعتبر من رجال الأعمال، يملك شركة بالمنطقة الصناعية عين السبع.

تجدر الإشارة إلى أن عامل بناء كان يقوم بالحفر في أحد منازل حي السالمية 2 بالضبط في الزنقة رقم 22، لقي مصرعه، قبل أيام، بعد أن أوهمه صاحب المنزل برغبته في بناء طابق سفلي.