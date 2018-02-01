مثير..هذا عدد الأضرحة بالمغرب ﻿

كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، وجود أكثر من 5 آلاف ضريح ضمن الإحصائيات الرسمية للوزارة.

''شوف تيفي''

كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، وجود أكثر من 5 آلاف ضريح ضمن الإحصائيات الرسمية للوزارة.

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها ليوم غد الخميس، فإن التوفيق الذي كان يجيب على سؤال شفوي بمجلس النواب مساء أمس الثلاثاء، سارع إلى دفع أي شبهة عن هذه الممارسة المتمثلة في إقامة الأضرحة، معتبرا أن المغاربة كانوا يبحثون دائما عن نمادج إنسانية وبشرية استثنائية من حيث القيم، ويقيمون لها ضريحا بعد الوفاة.

وقال الوزير إن هذه الأضرحة تندرج ضمن أولويات الوزارة من حيث الحفاظ عليها وترميمها، لكنه قال إنها تأتي في المرتبة الثانية بعد المساجد، مضيفا أن عدد الزوايا يفوق 1400 زاوية، معتبرا أن ذلك يعني أن المغاربة كانوا مؤطرين روحيا.