خطير وبالفيديو..شوفو شنو وقع لجماهير الوداد وسط الرباط ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه الأربعاء، مقطع فيديو، قيل إنه يوثق لحظة، اعتراض سبيل جماهير ودادية للاعتداء عليها وسرقة ما بحوزتها بإحدى الأحياء الشعبية بمدينة

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه الأربعاء، مقطع فيديو، قيل إنه يوثق لحظة، اعتراض سبيل جماهير ودادية للاعتداء عليها وسرقة ما بحوزتها بإحدى الأحياء الشعبية بمدينة الرباط.

وحسب ناشري الفيديو فإن جماهير ودادية، وجدت نفسها محاصرة بحي النهضة بالعاصمة الرباط، عشية يومه الأربعاء، حيث قام أبناء هذا الحي بالاعتداء عليهم وسرقة ما بحوزتهم.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الفتح الرباطي، استقبل يومه الأربعاء، فريق الوداد البيضاوي، وهي المباراة التي انتهت لصالح الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين.