 الريال يقلب الطاولة على باريس سان جيرمان ويحقق فوزا مثيرا بالبيرنابيو ﻿
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العثماني بين نارين

الريال يقلب الطاولة على باريس سان جيرمان ويحقق فوزا مثيرا بالبيرنابيو

بتاريــخ : 14 فبراير 2018 / 22:05 الريال يقلب الطاولة على باريس سان جيرمان ويحقق فوزا مثيرا بالبيرنابيو | سبور
الريال يقلب الطاولة على باريس سان جيرمان ويحقق فوزا مثيرا بالبيرنابيو
انتهت قبل قليل مباراة فريق ريال مدريد لكرة القدم، أمام خصمه العنيد باريس سان جيرمان برسم ذهاب دور سدس عشر كأس عصبة أبطال أوروبا بفوز مثير للفريق الملكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على أرضية

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انتهت قبل قليل مباراة فريق ريال مدريد لكرة القدم، أمام خصمه العنيد باريس سان جيرمان برسم ذهاب دور سدس عشر كأس عصبة أبطال أوروبا بفوز مثير للفريق الملكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على أرضية ملعب البيرنابيو.

وافتتح أدريان رابيو لاعب فريق باريس سان جيرمان حصة التسجيل في الدقيقة 33، مستغلا هفوة دفاعية في إبعاد الكرة من مربع العمليات، ليعادل كريستيانو رونالدو نجم الفريق الملكي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وعرفت الجولة الثانية ضغطا قويا من لاعبي باريس سان جيرمان عن طريق لاعبه البرازيلي نيمار داسيلفا بعد خلق سلسلة من الفرص السانحة للتسجيل في مباراة جنونية رد الريال بالهجمات المرتدة ليعود رونالدو مرة أخرى لإضافة هدف التقدم بعد تمريرة عرضية للاعب أسانسيو فشل الحارس في صدها خلال الدقيقة 82 وبعد أربعة دقائق عاد أسانسيو ليمنح تمريرة من ذهب للمدافع البرازيلي مارسيلو مسجلا بذلك الهدف الثالث.

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