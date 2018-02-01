زلزال أمني بأكادير والحموشي يدخل على الخط ﻿

وضع ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلاصات تحقيقاتهم مع مسؤولين أمنيين بمفوضية أمن مطار أكادير المسيرة وأقسام بولاية أمن أكادير وإنزكان، فوق مكتب عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن

"شوف تيفي"

وضع ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلاصات تحقيقاتهم مع مسؤولين أمنيين بمفوضية أمن مطار أكادير المسيرة وأقسام بولاية أمن أكادير وإنزكان، فوق مكتب عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فقد توقعت مصادرها أن تسفر التحقيقات التي استمرت أسبوعا كاملا عن زلزال قوي يضرب أركان ولاية الأمن بجهة سوس ماسة مطيحة بمسؤولين داخل المنظومة الأمنية بالجهة وخارجها.

وأفادت مصادر اليومية أن المدير العام للأمن الوطني، بعث بداية الأسبوع الماضي إلى أكادير فرقة خاصة ، استمعت إلى عدد من المسؤولين الأمنيين في عدة مناصب للتحقيق فيما توصلت به المديرية العامة من معلومات دقيقة جدا حول الوضعية الأمنية بالمطار وسلوك بعض المسؤولين الأمنيين بأكادير.

وأكدت المصادر ذاتها أن عناصر الفرقة الوطنية استمعت إلى ضباط شرطة ومقدمين مقربين من رئيس مفوضية الشرطة بالمطار ومنهم "ن.ت" و "و.ع" و "م.ب" و"س.ع" الذين يشتغلون داخل المطار، كما استمعت الفرقة إلى من يعتبرون من المغضوب عليهم وموظفين آخرين حول ما توصلت به المديرية من تقارير مجهولة المصدر وأخرى معلومة.