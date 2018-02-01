في ذكرى الفالنتاين..بن كيران ونبيلة حبٌ قاوم قيود العائلة ومطبات السياسة وتحدى الإشاعات والغيرة ﻿

بمناسبة احتفال العالم عيد الحب،خصصت أسبوعية المشعل غلافها لقصص حب مشاهير و أثرياء المغرب و كشفت من خلاله عن الطريقة التي تعرف عليها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران بزوجته نبيلة

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بمناسبة احتفال العالم عيد الحب،خصصت أسبوعية المشعل غلافها لقصص حب مشاهير و أثرياء المغرب و كشفت من خلاله عن الطريقة التي تعرف عليها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران بزوجته نبيلة و البداية كان زفاف عائليا خلال استدعيت له والدة ابن كيران اصطحبت معها ابنها، أقيم العرس في بيت القاضي أحمد بحي السويسي، حسب ما ذكره مصدر مقرب، استضيفت الأم وابنها لقرابتهما العائلية، فابن كيران هو ابن عم أحمد، هناك شاهد هذا الأخير نبيلة بقفطان العرس، فانجذب إليها، ورمى في طريقها كلمات ساحرة، سرعان ما حركت قلب الفتاة الخجولة، وهكذا استمرت علاقة الحب بينهما، إلى أن عرف الجميع بما يجمعهما، فتقدم لخطبتها، لكن القاضي أحمد لم يوافق بادئ الأمر على ذلك الزواج، بدعوى أن عبدالإله لازال طالبا في الجامعة ولا يستطيع تحمل أعباء بناء أسرة جديدة ،"راه دار ليهم العصا فالرويضة"، وأصبح الحل المفقود في هذه العلاقة المستحيلة هو الزواج.

وفي سنة 1979، وبعد تخرجه من الجامعة، وأمام إصرارهما على الاستمرار في علاقتهما إلى أبعد مدى، سيلين موقف والد نبيلة، وسيعلن موعد زفافهما، حيث أقيم عرس جمع أسرتي العروسين، وذابت الخلافات عندما قدم القاضي أحمد مفتاح للزوجين هدية قيمة، عبارة عن فيلا في شارع "جان جوريس" بالرباط، انتقل الزوجان للعيش فيها، ولا زالت الفضاء الذي يحتضن أسرتهما، لكن هذه العلاقة تعرضت لعدة هزات، فما هي الظروف التي واجهتهما في بداية زواجهما؟.

لقد كانت علاقة نبيلة وعبدالإله نموذجا للعلاقات التي تحدت الصعاب، حيث استمرت لقاءاتهما لأربع سنوات، وقررا في الأخير الارتباط ومواجهة الواقع، وانتقلت نبيلة من الفيلا الفخمة في حي السويسي الراقي بالرباط، إلى الاستقرار بمنزل أسرة ابن كيران في حي العكاري الشعبي، لكنها واجهت الصعاب عندما اعتقل الزوج لبضعة أشهر وهي حامل بابنها البكر، وعندما غادر السجن، سيجد نفسه مجبرا على العمل في مهن مختلفة منها تجارة مواد التنظيف في "كاراج" بيعقوب المنصور بالرباط، " كيعدي باللي كان" لتوفير مصروف البيت.. حياة متقشفة عاشتها نبيلة في بداية زواجها "كانت صبارة وعرفات كيفاش تدبر أمورها".. فهي من أسرة متفتحة درست في مدارس البعثة الفرنسية بالرباط، وتعلمت رقص الباليه وعزف البيانو، وكانت تذهب إلى السينما، وتطالع الروايات الغربية، ولا يخطر على بالها أنها ستصير زوجة زعيم أكبر حزب إسلامي في المغرب.. ثم جاءت فترة ارتداء الحجاب والالتزام بالواجبات الدينية، واستقبال أعضاء الخلايا السرية لتنظيم إسلامي محظور، ما فتئ أن خرج إلى العلن في تسوية سياسية قادها إدريس البصري وزير الداخلية بإيعاز من عبدالكريم الخطيب، زعيم الحركة الشعبية الديمقراطية...

هنا ستتوزع أحلام الزوجين بين الدعوة والحياة الزوجية المناضلة.. وظلت إلى جانب زوجها إلى أن بلغ شأنا كبيرا عندما عين في سنة 2012 رئيسا للحكومة، وهنا ستصبح لها حياة جديدة، " ولات مشهورة" لكنها ظلت محافظة على الزي التقليدي الجلباب والحجاب في جل خرجاتها.. و" ماكانتش مغيارة"، رغم قفشات ابن كيران مع النساء، وكانت إذا سألنها النساء " واش ماكتغيرش، ترد بأنها كتيق في راجلها، واخا يضحك ويمرح مع النساء، راه كيبغيني غير أنا وأنا بوحدي اللي معمرا ليه العين". جواب حكيم واجهت به نبيلة الإشاعات، ومن ذلك تخوفها من التعدد الذي هو هوس الإسلاميين، حيث بدت رافضة لتعدد زوجها عليها، "راها عارفا باللي هي بوحدها اللي مضوية"...

وبفضل صمود علاقة الحب بين ابن كيران ونبيلة، مضى المركب إلى أن وصل إلى شط الأمان بإنجاب 3 أبناء، من بينهم ابنة معاقة تعبا معا في تربيتها، لكن أبدا لم تفرق بينهما الصعاب، فنبيلة رمز للمرأة المغربية المثابرة "حادكة وطباخة للماكلة الشعبية من الدرجة الأولى، كتسمع لراجلها، وفوق هادشي صبارة"، ولهذه الأسباب نجحت علاقتهما.