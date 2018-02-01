الياميق : بنعطية لعب دورا مهما في انتقالي إلى الدوري الإيطالي ﻿

أكد مدافع فريق جنوى الإيطالي جواد الياميق أنه سعيد بالانتقال للفريق الايطالي الذي يعتبر أقدم نادي في إيطاليا ولديه تاريخ كبير في الدوري الإيطالي.

''شوف سبور''

أكد مدافع فريق جنوى الإيطالي جواد الياميق أنه سعيد بالانتقال للفريق الايطالي الذي يعتبر أقدم نادي في إيطاليا ولديه تاريخ كبير في الدوري الإيطالي.

وأضاف المدافع الرجاوي السابق، بحضور جورجيو بيرينيتي المدير العام للنادي، خلال تقديمه لوسائل الإعلام الإيطالية اليوم، شعرت باستقبال لطيف للغاية من مشجعي جنوى ومن إدارة النادي هذه الأيام، مشيرا إلى أنه يتمنى تقديم أفضل ما لديه لهذا الفريق العريق.

وتابع الياميق، ''المهدي بنعطية لعب دورا مهما في انتقالي إلى هنا ، فأنا اعتبره مثل الأخ بالنسبة لي، فهو دائما يعطيني النصائح بصورة مستمرة وهو دفعني للقدوم إلى هنا''.

وعن مشاركته رفقة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، قال الياميق ''لا أفكر في ذلك، الآن عليّ التركيز مع جنوى، يجب أن ألعب هنا ومن ثم أبدأ التفكير في المونديال، ولكن الخيار متروك للمدرب في النهاية ''.