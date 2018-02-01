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العثماني بين نارين

فضيحة..شيباني عندو 70 سنة شدوه كيغتاصب طفلة عندها عشر سنوات بالجديدة

بتاريــخ : 14 فبراير 2018 / 18:54 فضيحة..شيباني عندو 70 سنة شدوه كيغتاصب طفلة عندها عشر سنوات بالجديدة | حوادث و حقوق
فضيحة..شيباني عندو 70 سنة شدوه كيغتاصب طفلة عندها عشر سنوات بالجديدة
أوقفت مصالح الدرك الملكي بمنطقة ''اثنين أشتوكة'' ضواحي مدينة الجديدة، بداية الأسبوع الجاري، شخصا في عقده السابع، متلبسا بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.

''شوف تيفي''

أوقفت مصالح الدرك الملكي بمنطقة ''اثنين أشتوكة'' ضواحي مدينة الجديدة، بداية الأسبوع الجاري، شخصا في عقده السابع، متلبسا بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.

وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية فإن المسن تم ضبطه داخل منزل بمنطقة اشتوكة أيت باها وهو يحاول ممارسة الجنس على طفلة الجيران البالغة من العمر 10 سنوات، ليحاصره أبناء المنطقة قبل أن يتم إبلاغ مصالح الدرك الملكي، التي حلت بعين المكان، وأوقفت المعني بالأمر.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الموقوف حاول التهرب خلال التحقيق معه، قبل أن يعترف بالمنسوب له، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

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