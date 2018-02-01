ياجور يتصدر ترتيب هدافي البطولة الاحترافية ﻿

بعد تسجليه ''هاتريك'' في مباراة فريقه الرجاء الرياضي أمام اولمبيك خريبكة، انفرد اللاعب الرجاوي محسن ياجور ، بصدارة ترتيب هدافي البطولة الاحترافية، برصيد 11 هدفا.

''شوف سبور''

بعد تسجليه ''هاتريك'' في مباراة فريقه الرجاء الرياضي أمام اولمبيك خريبكة، انفرد اللاعب الرجاوي محسن ياجور ، بصدارة ترتيب هدافي البطولة الاحترافية، برصيد 11 هدفا.

وكان الفريق الأخضر قد تمكن من الفوز على ضيفه أولمبيك خريبكة بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي أجريت اليوم على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء، برسم الدورة السادسة عشر من الدوري الاحترافي.

وإبتعد ياجور بفارق ثلاثة أهداف عن المهدي النغمي مهاجم فريق اتحاد طنجةصاحب المركز الثاني برصيد 8 أهداف ، فيما يحتل جلال الداودي مدافع حسنية أكادير المركز الثالث بـ7 أهداف .