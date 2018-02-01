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فضيحة تهز الواتساب بالمغرب يوم عيد الحب: نشر فيديو فتاة عارية بوجه مكشوف وهي تمارس العادة السرية

بتاريــخ : 14 فبراير 2018 / 18:07 فضيحة تهز الواتساب بالمغرب يوم عيد الحب: نشر فيديو فتاة عارية بوجه مكشوف وهي تمارس العادة السرية | حوادث و حقوق
فضيحة تهز الواتساب بالمغرب يوم عيد الحب: نشر فيديو فتاة عارية بوجه مكشوف وهي تمارس العادة السرية
تفاجأ مستخدمو تطبيق ''واتساب'' بالمغرب، يومه الأربعاء، بانتشار مقطع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله فتاة بوجه مكشوف، وهي تمارس العاة السرية داخل حمام منزل.

 "شوف تيفي"

 تفاجأ مستخدمو تطبيق "واتساب" بالمغرب، يومه الأربعاء، بانتشار مقطع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله فتاة بوجه مكشوف، وهي تمارس العاة السرية داخل حمام منزل.

 ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان و39 ثانية، فتاة في عقدها الثاني وهي تمارس العادة السرية وتداعب دبرها وجهازها التناسلي، قبل أن توجه كلامها على ما يبدو لعشيقها الذي أرسلت له الفيديو.

 وعبر جميع المتفاعلين مع مضمون الفيديو عن صدمتهم الكبيرة، موضحين بأن المصالح الأمنية عليها التحرك من أجل الكشف عن هوية الفتاة وهوية مسرب الفيديو الذي تم وصفه بالإباحي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فتاة فضيحة المصالح الأمنية

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