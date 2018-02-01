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هذا ما قاله غاريدو بعد فوزه المثير على أولمبيك خريبكة

بتاريــخ : 14 فبراير 2018 / 18:00 هذا ما قاله غاريدو بعد فوزه المثير على أولمبيك خريبكة | سبور
هذا ما قاله غاريدو بعد فوزه المثير على أولمبيك خريبكة
قال خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، إن الفوز بنتيجة عريضة أمام فريق أولمبيك خريبكة برسم الجولة 16 من منافسات البطولة الاحترافية لم يكن سهلا موضحا أنه كاد أن يفقد

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قال خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، إن الفوز بنتيجة عريضة أمام فريق أولمبيك خريبكة برسم الجولة 16 من منافسات البطولة الاحترافية لم يكن سهلا موضحا أنه كاد أن يفقد نقطتين لولا خبرة اللاعبين.

وقال غاريدو، أن أهم ما كان في المباراة هو ردة فعل اللاعبين رغم تأخرهم بهدفين الشيء الذي كاد أن يتسبب في انهيار نفسي للمجموعة، مؤكدا أن الخصم صعب المأمورية بالتزامه الدفاعي منذ انطلاقة المباراة إضافة إلى استغلال أبسط الفرص التي أتيحت له في اللقاء وتسجيله لثلاثة أهداف.

وتابع قائلا :'' يبقى الالتزام واحترام الفريق والخصم من المعايير الأساسية لتحقيق النتائج الإيجابية''.

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