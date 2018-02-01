الريال يضحي بـ 4 نجوم كبار من أجل عيون نيمار ﻿

يدرس ريال مدريد بيع 4 لاعبين من أجل تمويل صفقة التعاقد مع جوهرة السيلساو، نيمار، والذي من المتوقع أن يكلف التعاقد معه مبلغا خياليا.

''شوف سبور''

يدرس ريال مدريد بيع 4 لاعبين من أجل تمويل صفقة التعاقد مع جوهرة السيلساو، نيمار، والذي من المتوقع أن يكلف التعاقد معه مبلغا خياليا.

و ذكرت صحيفة ''إندبندنت'' البريطانية أن كريستيانو رونالدو، أبرز الأسماء التي ارتبطت بالرحيل عن النادي الملكي، بإدراجه في صفقة تبادلية مع نيمار، لتقليل المبلغ المدفوع لضم النجم البرازيلي من ناديه الباريسي.

وأضافت الصحيفة أن الجناح الويلزي غاريث بيل، يعتبر من أبرز الأسماء المرشحة التي ستعرض للبيع، بالإضافة إلى لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، حيث يحظى هذا الثنائي باهتمام أندية إنجليزية عديدة، أبرزها مانشستر يونايتد.

كما تضم القائمة أيضا المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والذي ربطته تقارير في أكثر من مناسبة سابقة بالانتقال إلى صفوف أرسنال الإنجليزي.

وانتقل نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان قادما من برشلونة صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.