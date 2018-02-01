فنانون مغاربة يعانون من صعوبة الحصول على تأشيرة شينغن ﻿

نشرت قبل أيام قليلة ماريا ضيف مديرة مركز للإبداع الفني في الدارالبيضاء بالمغرب تدوينة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعلنت من خلالها عن رفضها السفر إلى بلجيكا،

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نشرت قبل أيام قليلة ماريا ضيف مديرة مركز للإبداع الفني في الدارالبيضاء بالمغرب تدوينة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعلنت من خلالها عن رفضها السفر إلى بلجيكا، تلبية لدعوة بالمشاركة في مؤتمر عن الرقص المعاصر، في المركز البلجيكي للفنون ''موسم''، فيما وضحت أن رفضها للذهاب يعود للصعوبات المتزايدة التي يواجهها الفنانون المغاربة في الحصول على تأشيرات الدخول إلى بروكسل، وإلى أوروبا عموما.

وحسب ما كشف عنه موقع « يورو نيوز » بالعربي، فإن فنانين في المغرب العربي يُعانون من الوصول إلى الدول الأوروبية في منطقة شنغن بسبب تأشيرة الدخول، الأمر الذي يعطل عروضهم أو أعمالهم.

هذا وسبق لصحيفة لوموند أن تناولت صعوبة التنقل للجميع، بمن فيهم الفنانين، خاصة خلال السنوات الأخيرة، مع تشديد قواعد الدخول إلى منطقة شنغن، بالإضافة إلى اعتماد العديد من الحكومات الأوروبية على شركات خاصة لمتابعة ودراسة ملفات طلبات التأشيرة.

إلى جانب ذلك، تشير الصحيفة إلى العدد الكبير من الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب التأشيرة، من دليل على العمل أو الدراسة أو البيانات المصرفية، وغيرها، ناهيك عن التكلفة الكبيرة لتقديم الطلب، والتي تقدر بمئتي يورو. علاوة على كل هذا، في عدد من البلدان، من الصعب جدا الاعتراف بوضع الشخص كـ''فنان''.