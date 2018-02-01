الدفاع الحسني الجديدي يفرض التعادل على شباب أطلس خنيفرة ﻿

نجح فريق الدفاع الحسني الجديدي في خطف تعادل مهم من فريق شباب أطلس خنيفرة، بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلها، في المباراة التي جمعتهما قبل قليل بالملعب البلدي في خنيفرة ، برسم الدورة السادسة عشر من البطولة

"شوف سبور"

نجح فريق الدفاع الحسني الجديدي في خطف تعادل مهم من فريق شباب أطلس خنيفرة، بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلها، في المباراة التي جمعتهما قبل قليل بالملعب البلدي في خنيفرة ، برسم الدورة السادسة عشر من البطولة الاحترافية.

وسجل أهداف المباراة كل من إبراهيم الباز في الدقيقة 7 ، و هشام مرشاد في الدقيقة 11 ، كامبرو باسيرو في الدقيقة 57 للفريق الزياني ، وسجل للفريق الجديدي، كل من سايمون مسوفا في الدقيقة 42، من أنور جيد في الدقيقة 82 ثم عدنان الوردي في 91 من الوقت بدل الضائع.

وعقب هذا التعادل بات الفريق الدكالي يحتل الرتبة الرابعة برصيد 25 فيما تجمد رصيد شباب خنيفرة في 15 نقطة محتلا الرتبة 14 .