 مثير..مغربية بارونة مخدرات تستخدم تونسيات لتهريب الكوكايين داخل ملابسهن الداخلية ﻿
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مثير..مغربية بارونة مخدرات تستخدم تونسيات لتهريب الكوكايين داخل ملابسهن الداخلية

بتاريــخ : 14 فبراير 2018 / 17:20 مثير..مغربية بارونة مخدرات تستخدم تونسيات لتهريب الكوكايين داخل ملابسهن الداخلية | حوادث و حقوق
مثير..مغربية بارونة مخدرات تستخدم تونسيات لتهريب الكوكايين داخل ملابسهن الداخلية
قامت بارونة مخدرات مغربية تدعى ''سارة''، مؤخرا، باستغلال فتيات تونسيات للنشاط ضمن جماعة إجرامية منظمة، تعمل على تهريب الكوكايين.

''شوف تيفي''

قامت بارونة مخدرات مغربية تدعى ''سارة''، مؤخرا، باستغلال فتيات تونسيات للنشاط ضمن جماعة إجرامية منظمة، تعمل على تهريب الكوكايين.

وحسب ما كشف عنه موقع ''النهار'' الجزائري'' أمس الثلاثاء، فإن بارونة المخدرات، تقوم بتهريب المخدرات الصلبة، باستخدام تونسيات، تعمدن إلى تهريب الكوكايين داخل ملابسهن الداخلية من دولة البرازيل عبر مطار الجزائر ومطار الدار البيضاء بالمغرب.

وأوضح الموقع الجزائري أن مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين، أفلحت سابقا في إحدى الرحلات من البرازيل إلى الجزائر، من توقيف رعية تونسية ذات 43 سنة، تدعى''ا،نزيهة'' وهي بصدد تهريب كمية من المخدرات، داخل ملابسها الداخلية، مشيرة إلى أن التونسية وبعد مرورها على نقطة التفتيش انتابت مفتشة الجمارك شكوك حول اللباس، فطلبت من المتهمة نزعه بعد تمرير حقيبتها اليدوية، إلا أن المعنية ارتبكت في تلك اللحظة، وتوجهت مباشرة إلى دورة المياه لأجل نزع اللباس الداخلي والتخلّص منه، وفي تلك الأثناء داهمتها الشرطيات، وحجزن اللباس المشبوه، الذي تبيّن بعد تمريره في جهاز ''سكانير'' أنه يحتوي على كمية من الكوكايين.

وأكد ذات الموقع إحالة التونسية على التحقيق، حيث اعترفت بأنها تنشط ضمن جماعة إجرامية دولية تترأسها فتاة مغربية تدعى ''سارة''، تسلمها 200 أورو عن كل سفرية، كما أنها تشغّل نسوة تونسيات أخريات لتهريب الكوكايين من دولة البرازيل إلى المغرب، تحت غطاء استيراد مواد التجميل، مرورا بمطار هواري بومدين، ويتعلق الأمر بكل من '' ب، مروة'' و''ع، نزيهة''، و ''ي، ثريا'' المتواجدات حاليا في حالة فرار، مضيفة أن ممولّها في البرازيل يسمى ''جورج'' الذي كان يلتقيها في كل مرة في فندف لتسليمها المخدرات.

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المغرب شوف تيفي مغربية تونسيات ملابس داخلية

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