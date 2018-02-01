تطبيق على الهواتف الذكية ينتظر الجماهير الرجاوية ﻿

يتجه سعيد حسبان، رئيس فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، تزامنا مع الجمع العام الاستثنائي المقبل مواصلة مشاريعه الرياضية بإطلاق تطبيق على الهواتف الذكية خاص بالجماهير الرجاوية.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

يتجه سعيد حسبان، رئيس فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، تزامنا مع الجمع العام الاستثنائي المقبل مواصلة مشاريعه الرياضية بإطلاق تطبيق على الهواتف الذكية خاص بالجماهير الرجاوية.

وأفادت مصادر رجاوية، أن التطبيق الجديد سيسمح لفريق الرجاء بالتواصل مع الجماهير الرجاوية، وذلك عن طريق توصلهم بكل الأخبار والصور والفيديوهات الخاصة بالفريق الأول عبر الهواتف الذكية، إضافة إلى المطالبة بالعلامة الزرقاء للصفحة الرسمية للنادي في فيسبوك.

هذا ويخوض فريق الرجاء مباراة قوية يومه الأربعاء، أمام أولمبيك خريبكة برسم الجولة 16 من منافسات البطولة الاحترافية بمركب محمد الخامس.