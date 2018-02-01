الرجاء ينفرد بالصدارة في مباراة هيتشكوكية أمام خريبكة ﻿

تمكن الرجاء البيضاوي من الفوز على ضيفه أولمبيك خريبكة في مباراة هيتشكوكية عصر يومه الأربعاء على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء والتي انتهت بأربعة أهداف لثلاثة.

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تمكن الرجاء البيضاوي من الفوز على ضيفه أولمبيك خريبكة في مباراة هيتشكوكية عصر يومه الأربعاء على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء والتي انتهت بأربعة أهداف لثلاثة.

واستطاع الفريق الزائر هز شباك أنس الزنيتي في مناسبتين في الدقيقتين 27 و47 من أقدام كل من أدم النفاتي وزهير أوشن، وفي الدقيقة الـ 50 تمكن الغوليادور محسن ياجور من تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول، ليضيف ليما مابيدي الهدف الثاني في الدقيقة 51، وبعد مرور دقائق معدودة عاد ياجور ليضيف الهدف الثالث للرجاء في الدقيقة 55، قبل نهاية اللقاء أَضاف زهير أوشن الهدف الثالث لخريبكة، لكن ياجور حسم المباراة في الدقيقة 93 وسجل الهدف الرابع والأخير.

وبهذا الفوز، تمكن الرجاء من الانفراد بالصدراة بـ 31 نقطة، بينما بقي أولمبيك خريبكة في الرتبة 13 برصيد 16 نقطة فقط.