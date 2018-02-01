عاجل وحصري.. هذا ما قاله والد ''مول الكانيطة'' ﻿

في جديد واقعة ''الكانيطة'' التي أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، كشف والد الشاب بطل هذه الواقعة لـ ''شوف تيفي'' إلى أن ابنه ما زال رهن الاعتقال.

''شوف تيفي''

في جديد واقعة ''الكانيطة'' التي أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، كشف والد الشاب بطل هذه الواقعة لـ ''شوف تيفي'' إلى أن ابنه ما زال رهن الاعتقال.

وأوضح والد ''مول الكانيطة'' بأنه زار ابنه من أجل الاطمئنان عليه، مشيرا إلى أن حالته الصحية والنفسية، تحسنت قليلا، مؤكدا بأنه سيكشف فيما بعد عن بعض التفاصيل.

ومن جهة أخرى ، فقد حاول والد ''مول الكانطة'' التهرب من الكشف عن هذه التفاصيل، وظهر من خلال ما قاله بأنه ما يزال تحت الصدمة.

وعلاقة بالموضوع، أكد مصدر آخر قريب من أسرة ''مول الكانيطة'' أن هذا الأخير، كان معروفا بأخلاقه الطيبة، مشيرا إلى أنه كان يعمل إلى جانب والده بمجال البناء.

وعبر هذا المصدر عن صدمته الكبيرة من المعطيات التي ظهرت بخصوص ''مول الكانيطة''، مشيرا إلى أنه كان يظهر كباقي الشباب المتزوجين وهو ما جعل ساكنة المنطقة تتعاطف معه عقب تداول الرواية الأولى التي تقول إنه تعرض للاعتداء على يد ثلاثة أشخاص، أقدموا على هتك عرضه بواسطة قنينة مشروب غازي.