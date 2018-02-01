بالفيديو.. بنت صغيرة تعاني من مرض نادر كيكبر ليها راسها شوفو شنو وقع ﻿

في قصة مثيرة، أصيبت طفلة مغربية صغيرة تُدعى إزمار ملك تبلغ من العمر عامين بمرض خطير أسفر عن نمو غير طبيعي في رأسها وهو مرض يعرف باسم استسقاء الرأس وذلك بمدينة تارجيست، وهي بلدة في جبال الريف،

شوف سبور

في قصة مثيرة، أصيبت طفلة مغربية صغيرة تُدعى إزمار ملك تبلغ من العمر عامين بمرض خطير أسفر عن نمو غير طبيعي في رأسها وهو مرض يعرف باسم استسقاء الرأس وذلك بمدينة تارجيست، وهي بلدة في جبال الريف، بمقاطعة الحسيمة بالمغرب.

لكن وبعد نقلِها إلى أحد المستشفيات كشف الأطباء أن حالة الطفلة المريضة مستعصية نافين أن يكون هناك علاج لها.

وأمام هذا الأمر، أقدمت عائلة الطفلة المغربية بإرسال صورة لها بمستشفى روبر الدولي بمدريد بإسبانيا أملا في علاج ابنتهما.

هذا وبعد دراسة حالتها الصحية ومرضها، أقدم أطباء بإسبانيا على التكفل بعلاج الطفلة لتخضع لعملية جراحية يتراوح ثمنها 500 مليون، بالمجان، ووضع صمام في الدماغ لطرد السوائل الزائدة.