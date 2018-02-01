السوق السوداء تلهب تذاكر مباراة الرجاء وأولمبيك خريبكة ﻿

وصل سعر تذاكر مباراة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أمام نظيره أولمبيك خريبكة برسم الجولة 16 من منافسات البطولة الاحترافية في سوق السوداء التي لجأ إليها عدد من المشجعين إلى ضعف ثمنها الحقيقي.

شوف سبور : رشيد محمودي

وصل سعر تذاكر مباراة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أمام نظيره أولمبيك خريبكة برسم الجولة 16 من منافسات البطولة الاحترافية في سوق السوداء التي لجأ إليها عدد من المشجعين إلى ضعف ثمنها الحقيقي.

ووصل سعر تذكرة 30 درهما إلى 60 درهما في حين ارتفع ثمن تذكرة 50 درهما إلى 150 درهم كما أنها مرشحة للارتفاع مرة أخرى خلال الدقائق المقبلة علما أن الإقبال الجماهيري يبقى ضعيفا مقارنة مع مباراة الديربي.



وبعد أن انتهت تذاكر المباراة، المقرر إجراؤها يومه الاربعاء بمركب محمد الخامس بدأ البعض كما جرت له العادة عرض التذاكر للبيع في سوق التذاكر بأسعار صادمة.