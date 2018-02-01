الشماخ يبحث عن فريق جديد في الدوري الإنجليزي ﻿

مازال الدولي المغربي السابق، مروان الشماخ، يبحث عن فريق جديد في الدوري الانجليزي من أجل الانضمام إليه، حيث يجري عدة اتصالات لإجراء اختبارات تقنية و بدنية مع أندية إنجليزية، علما أنه خاض الأسبوع

''شوف سبور''

مازال الدولي المغربي السابق، مروان الشماخ، يبحث عن فريق جديد في الدوري الانجليزي من أجل الانضمام إليه، حيث يجري عدة اتصالات لإجراء اختبارات تقنية و بدنية مع أندية إنجليزية، علما أنه خاض الأسبوع الماضي التداريب مع بولطون لكنه لم يقنع الإدارة التقنية.

ويخضع الشماخ لتداريب بدنية رفقة معده البدني ، من أجل المحافظة على لياقته البدنية في أفق التعاقد مع فريق جديد.

ويذكر أن الشماخ فشل في عدة اختبارات تقنية مع عدد من الفرق الأوروبية منذ أن أنهى عقده في يونيو الماضي مع كريستال بالاس، بداية ببوردو وأيك أثينا ونورويتش وويست بروميتش.