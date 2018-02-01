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هذه حقيقة إجراء السفري لعملية جراحية على مستوى رجله اليمنى

بتاريــخ : 14 فبراير 2018 / 15:16 هذه حقيقة إجراء السفري لعملية جراحية على مستوى رجله اليمنى | سبور
هذه حقيقة إجراء السفري لعملية جراحية على مستوى رجله اليمنى
نفى يوسف السفري اللاعب الدولي والنجم السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إجراء أي عملية جراحية على مستوى رجله اليمنى بأحد مستشفيات مدينة الدارالبيضاء.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

نفى يوسف السفري اللاعب الدولي والنجم السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إجراء أي عملية جراحية على مستوى رجله اليمنى بأحد مستشفيات مدينة الدارالبيضاء.

وقال السفري في تصريح مقتضب لـ '' شوف سبور''، أنه في صحة جيدة ولا يعاني من اي مشكل على مستوى رجله اليمنى، مؤكدا أنه رفقة عائلته الصغيرة وفي طريقة لإقليم بنسليمان للإستمتاع باجوائها الطبيعية.

وتناقلت مجموعة من الصفحات الرياضية خبرا زائفا بخصوص اللاعب الدولي السابق تفيد من خلالها أنه قام بعملية جراحية خطيرة على مستوى رجله اليمنى.

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شوف سبور المغرب يوسف السفري

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