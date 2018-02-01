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مشاكل الوداد الرياضي .... من المسؤول عنها ؟؟؟ .. الناصيري أم اللاعبون؟؟؟

بتاريــخ : 14 فبراير 2018 / 14:42 مشاكل الوداد الرياضي .... من المسؤول عنها ؟؟؟ .. الناصيري أم اللاعبون؟؟؟ | سبور
مشاكل الوداد الرياضي .... من المسؤول عنها ؟؟؟ .. الناصيري أم اللاعبون؟؟؟
أكدت مصادر ودادية لـ''شوف سبور'' أن الوداد الرياضي، يعيش مشاكل كثيرة، منذ فوزه بلقب العصبة الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخه، و إقالة الإطار الوطني الحسين عموتة من منصبه،

''شوف سبور''

أكدت مصادر ودادية لـ''شوف سبور'' أن الوداد الرياضي، يعيش مشاكل كثيرة، منذ فوزه بلقب العصبة الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخه، و إقالة الإطار الوطني الحسين عموتة من منصبه، بعد سلسلة النتائج السلبية، من طرف رئيس الفريق سعيد الناصيري، الذي تعتبره الجماهير الودادية، أنه يسير الفريق الأحمر على هواه.

وأضافت نفس المصادر، رغم تعاقد الفريق الأحمر، مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي، إلا أن المشاكل مازالت قائمة، وذلك راجع الى رحيل كل من أشرف بنشرقي و رضا الهجهوج و عبدالعظيم خضروف ويوسف رابح ثم داهو نغيسي، بالإضافة الى غياب محمد أوناجم ، أنس الأصبحي و مهدي قرناص بسبب الإصابة، وعدم التعاقد مع لاعبين جدد بنفس مستوى اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق الأحمر، بالإضافة إلى تراجع مستوى بعض اللاعبين الأساسين خلال مبارياته الاخيرة. خاصةً وأن الفريق مقبل على دخول غمار الدفاع عن لقبه القاري، و المحلي، رغم تضييع الفريق نقاطا هامة في مرحلة الذهاب، بحصده 6 هزائم ، مقابل 4 تعادلات و4 انتصارات.

ويبقى السؤال المطروح حاليا هو من المسؤول عن هذا الوضع المتردي؟ هل اللاعبون أم المكتب المسير برئاسة الرئيس سعيد الناصيري؟.

ويذكر أن الفريق الأحمر كان قد تعاقد مع كل من دانييل أدجي، اللاعب السابق لمازيمبي الكونغولي، والمهاجم الأرجنتيني كينتانا، والمدافع عبد الحميد الكوثري، إضافة إلى استعادة كل من أيمن الحسوني وفيصل حدادي من أولمبيك خريبكة.

‫شوف تيفي

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الوداد الرياضي سعيد الناصيري شوف سبور

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