هاشنو تقرر فحق مدرب اعتدى جنسيا على لاعبي كرة قدم قاصرين‎ ﻿

أدانت محكمة بريطانية ''باري بنل'' مدرب كرة قدم سابق متهم بالإعتداء الجنسي على لاعبي كرة قدم، تتراوح أعمارهم ما بين 8 و15 عاما كان يتولى تدريبهم في الثمانينات.

شوف سبور

أدانت محكمة بريطانية ''باري بنل'' مدرب كرة قدم سابق متهم بالإعتداء الجنسي على لاعبي كرة قدم، تتراوح أعمارهم ما بين 8 و15 عاما كان يتولى تدريبهم في الثمانينات.

وحسب ما كشفت عنه تقارير دولية، فإن المتهم البالغ من العمر 64 عاما وُجهت له حوالي 48 تهمة ثبتت إدانته بـ 36 منها فقط، حيث أن الموقوف كان يدعو ضحاياه إلى منزله ويأخذهم في رحلات كروية، وكشف ضحاياه أنه كان يبتزهم لإبقائهم صامتين بالتهديد بتدمير مستقبلهم الكروي.

وأشرف ''بنل'' الذي يعاني اليوم من مرض السرطان، على تدريب مجموعة من الأندية منها مانشستر سيتي وليدز يونايتد وكرو ألكساندرا وستوك ستي من 1978 إلى 1992، وكان يرصد المواهب الكروية بين الصبيان من 8 إلى 15 عاما قبل اختيارهم لفرق الناشئين.